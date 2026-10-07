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Депутаты нового созыва Госдумы определились с комитетами. ЖКХ, экология и безопасность — главные направления

Депутаты нового созыва Госдумы определились с комитетами. ЖКХ, экология и безопасность — главные направления

Депутаты нового созыва Госдумы определились с распределением по комитетам. Самыми востребованными направлениями стали строительство и ЖКХ, экология и природные ресурсы, а также безопасность и противодействие коррупции.

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