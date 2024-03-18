Собянин поздравил жителей Москвы с праздником Крымской весны

Крымская весна — символ восстановления исторической справедливости Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале поздравил москвичей с первым юбилеем Крымской весны — десятилетием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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