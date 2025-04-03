❗МЧС России: в этом году проиндексируются размеры финансовой помощи пострадавшим в ЧС Правительством Российской Федерации приняты подготовленные МЧС России проекты постановлений.
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❗МЧС России: в этом году проиндексируются размеры финансовой помощи пострадавшим в ЧС Правительством Российской Федерации приняты подготовленные МЧС России проекты постановлений.