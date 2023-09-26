Пожар в Южно-Сахалинске, погиб мужчина

В результате пожара, который произошел на улице Комсомольской 259Б в Южно-Сахалинске, погиб мужчина. Трагедия случилась вечером 26 сентября, когда в квартире на первом этаже загорелся диван, а затем огонь распространился по комнате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии