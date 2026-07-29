Бизнес использовал больше ИИ-токенов «Яндекса» за квартал, чем за весь 2025 год

Рекордное потребление ИИ-токенов во втором квартале 2026 года Представители Yandex Cloud сообщили CNews, что во втором квартале 2026 года бизнес использовал больше ИИ-токенов «Яндекса», чем за весь 2025 год.
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