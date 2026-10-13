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Возмездие за ночь: «Кинжалы» и дроны выжигают тыл ВСУ

Возмездие за ночь: «Кинжалы» и дроны выжигают тыл ВСУ

В ночное время суток российские вооруженные силы провели серию групповых атак с применением высокоточного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов.

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