Частные котельные обяжут работать по федеральным стандартам

Для предотвращения аварий, повышения качества и безопасности инфраструктуры в регионах федеральный центр будет утверждать схемы теплоснабжения городов и поселков, устанавливать требования к их содержанию и критерии надежности.
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