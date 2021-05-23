Глава Минобороны Великобритании считает Россию «угрозой номер один»

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал текущее обострение отношений с Россией. По мнению Уоллеса, пока непонятно, к чему может привести нарастающее противостояние Запада, включая Великобританию, с Россией в глобальном плане.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал текущее обострение отношений с Россией. По мнению Уоллеса, пока непонятно, к чему может привести нарастающее противостояние Запада, включая Великобританию, с Россией в глобальном плане.
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