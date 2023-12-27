Почему горнолыжные курорты - лучшее место для работы фрилансеров

<p>Эксперты советуют горнолыжные курорты как идеальное место для работы фрилансеров. Идея работать на горнолыжном курорте может показаться необычной, но она имеет ряд преимуществ, которые делают это место привлекательным для тех, кто занимается удаленной работой.