Роскомнадзор назвал ошибкой публикацию проекта реестра страниц в соцсетях, на которые подписаны свыше 10 тысяч человек.
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Роскомнадзор назвал ошибкой публикацию проекта реестра страниц в соцсетях, на которые подписаны свыше 10 тысяч человек.