Врач Бурнацкая рассказала о роли кондиционера в распространении вирусов

Создаваемые кондиционерами и вентиляторами воздушные потоки способны переносить инфекционные аэрозоли от кашляющего человека на значительные расстояния и повышать риск заражения в небольших помещениях с плохой вентиляцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии