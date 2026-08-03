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Аргументы и Факты

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Врач Бурнацкая рассказала о роли кондиционера в распространении вирусов

Врач Бурнацкая рассказала о роли кондиционера в распространении вирусов

Создаваемые кондиционерами и вентиляторами воздушные потоки способны переносить инфекционные аэрозоли от кашляющего человека на значительные расстояния и повышать риск заражения в небольших помещениях с плохой вентиляцией.

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