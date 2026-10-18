Over nearly 40 years, "The Simpsons" has seen so many big name celebrity guest stars appear that there are a few special guests you may have forgotten about.
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