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День космонавтики 2025: от Гагаринского старта к марсианским миссиям

День космонавтики 2025: от Гагаринского старта к марсианским миссиям

12 апреля 2025 года Россия отмечает День космонавтики — праздник, в который мир впервые узнал, что космос покорён человеком.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Эксперты прогнозируют, что к 2040 году пилотируемые миссии достигнут Марс&quot;  Бредятина  за  гранью  разума. Люди  ещё  на  Луне  не  были, а  уже  бред  про Марс несут.Если  даже  допустить  , ч то оптравят  людей  доМарса, ни один из них  не сможет  даже  выйти  из аппарата, у  него  просто  сломаются  кости от  вымывания  кальция. К тому  же  ни одна страна  в одиночку не вытянет такой  полёт  стоимостью  больше триллиона  евро.К тому  же  нет и намёка  на создание  ракет, которые  бы  смогли долететь и  аернуться  с Марса
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