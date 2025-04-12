День космонавтики 2025: от Гагаринского старта к марсианским миссиям

Владимир Алтайцев

Эксперты прогнозируют, что к 2040 году пилотируемые миссии достигнут Марс" Бредятина за гранью разума. Люди ещё на Луне не были, а уже бред про Марс несут.Если даже допустить , ч то оптравят людей доМарса, ни один из них не сможет даже выйти из аппарата, у него просто сломаются кости от вымывания кальция. К тому же ни одна страна в одиночку не вытянет такой полёт стоимостью больше триллиона евро.К тому же нет и намёка на создание ракет, которые бы смогли долететь и аернуться с Марса