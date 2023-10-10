И вновь голодовка: обманутая дольщица из Геленджика вышла на пикет к администрации края«Живая Кубань» писала об акции протеста, которую объявила обманутая дольщица из Геленджика Людмила Гуслякова во второй половине сентября.
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