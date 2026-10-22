Илон Маск © Mark Schiefelbein/APГлава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой системы Starlink, которую используют украинские военные.
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