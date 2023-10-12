Научно-производственная компания «ПОФ» из г

Линия оборудования по переработке вторичного пластика производства НПК «ПОФ» Научно-производственная компания ПОФ из города Раменское открыла проектное агентство, которое будет проектировать промышленное оборудование для переработки вторичного пластика – преимущественно отходов производства пластиковых бутылок.
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