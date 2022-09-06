Россия после претензий со стороны Норвегии отправила на Шпицберген 10 контейнеров

Россия решила все вопросы с Норвегий касательно поставок грузов на архипелаг Шпицберген. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов в кулуарах Восточного экономического форума, передает РБК.