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Россия после претензий со стороны Норвегии отправила на Шпицберген 10 контейнеров

Россия после претензий со стороны Норвегии отправила на Шпицберген 10 контейнеров

Россия решила все вопросы с Норвегий касательно поставок грузов на архипелаг Шпицберген. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов в кулуарах Восточного экономического форума, передает РБК.

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