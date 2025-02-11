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Антироссийский «сыр» — это всегда «мышеловка». Нас пытаются выдавить из Евразии — кто выживет на постсоветском пространстве?

Антироссийский «сыр» — это всегда «мышеловка». Нас пытаются выдавить из Евразии — кто выживет на постсоветском пространстве?

РИА Новости Кристина Кормилицына 163,8 тыс прочтений 2 дня назад «Увы, многие в Евразии решили, что рецепт выживания — заигрывание с националистическими или пантюркистскими элементами, а также попытки продать себя Западу в качестве некоего противовеса России.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Надо быть хозяином в стране, а не приспособленцем.
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21 час.
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