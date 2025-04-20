Топ — 5 причин женских измен

К мужским походам «налево» общество относится гораздо лояльнее, чем к женским. Врожденная полигамия, желание завоевывать и добиваться, стремление чувствовать зашкаливающий адреналин в крови – все это как нельзя точно описывает причины измен со стороны мужчин.
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