Топ — 5 причин женских измен

К мужским походам «налево» общество относится гораздо лояльнее, чем к женским. Врожденная полигамия, желание завоевывать и добиваться, стремление чувствовать зашкаливающий адреналин в крови – все это как нельзя точно описывает причины измен со стороны мужчин.