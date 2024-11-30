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Закон, порядок, государство

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Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили САУ «Krab» и опорные пункты с живой силой ВСУ

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили САУ «Krab» и опорные пункты с живой силой ВСУ

Расположение САУ «Krab» было выявлено с помощью приборов радиоэлектронной разведки. Благодаря корректировке огня с помощью БПЛА, артустановка была успешно уничтожена, при этом ее боекомплект сдетанировал.

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