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Украинский волонтер: Маск может в любой момент отключить Starlink для ВСУ

Украинский волонтер: Маск может в любой момент отключить Starlink для ВСУ

PhotoGlobal Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Американский предприниматель и основатель Starlink Илон Маск может в любой момент отключить спутниковые терминалы ВСУ, Об этом заявила основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

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