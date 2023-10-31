В ГД сочли достаточными основания для лишения мандатов Власова и Белоусова

Комиссия Государственной Думы РФ по этике сочла достаточными основания для досрочного лишения мандатов за прогулы депутатов Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России – За правду».
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