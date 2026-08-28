Евраев: трассу из Ярославля в Москву закрыли из-за угрозы БПЛА 28 августа

Ночью и утром 28 августа 2026 года Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников — губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность, перекрыл выезд из Ярославля в сторону Москвы и закрыл два детских сада.
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