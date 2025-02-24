Сражение за Константинополь: ВС России освободили Улаклы, но на Украине отрицают его потерю Российские подразделения активно наступают на юго-западе Донбасса со стороны Андреевки.
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Сражение за Константинополь: ВС России освободили Улаклы, но на Украине отрицают его потерю Российские подразделения активно наступают на юго-западе Донбасса со стороны Андреевки.
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