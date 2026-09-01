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Регионы России

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Volkswagen согласовал закрытие четырёх заводов в Германии

Volkswagen согласовал закрытие четырёх заводов в Германии

По информации из документа, выпуск автомобилей в Эмдене и Цвиккау должен завершиться в 2031 году, на заводе в Ганновере — в 2032 году, а в Неккарзульме — в 2034 году.

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