«Деляна» бухты Улисс: причём тут беглый девелопер Поздняков и крабовый король Кан?

При этом от владельца компании-ответчика ниточки ведут также и к ныне беглому девелоперу, основателю группы компаний «Эскадра» Борису Позднякову - фигуранту громкого уголовного дела бывшего вице-мэра Натальи Соколовой, которая погорела как раз на земельном вопросе.
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