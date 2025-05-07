«Деляна» бухты Улисс: причём тут беглый девелопер Поздняков и крабовый король Кан?

При этом от владельца компании-ответчика ниточки ведут также и к ныне беглому девелоперу, основателю группы компаний «Эскадра» Борису Позднякову - фигуранту громкого уголовного дела бывшего вице-мэра Натальи Соколовой, которая погорела как раз на земельном вопросе.