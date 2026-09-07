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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Азамат Мусагалиев: «Мне давно неинтересно в медиафутболе. Что тут может быть интересного?»

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о медиафутболе и Президентском совете. «Насколько мне интересно в медиафутболе? Мне давно неинтересно.

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