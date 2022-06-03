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Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков признался, что хотел повторить успех Ксении Собчак

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков признался, что хотел повторить успех Ксении Собчак

globallookpress/Komsomolskaya Pravda Актер Степан Меньщиков, прославившийся благодаря участию в скандальной телестройке «Дом-2», признался, что в свое время пришел на проект, лелея надежду стать таким же популярным, как ведущая Ксения Собчак.

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