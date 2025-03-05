ПВО за ночь перехватили 8 украинских беспилотников над российскими регионами

Министерство обороны России сообщило, что за ночь силы ПВО успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской областями и Республикой Крым, обеспечивая безопасность российских регионов.
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