Колесник: Россия надорвала логистику ВСУ и не согласится на "заморозку"

Россия надорвала цепочки снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не согласится на «заморозку» боевых действий, которая позволила бы украинской стороне восстановить логистику и перегруппировать силы.
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