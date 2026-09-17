Запас хода 500 км и новая батарея Blade Battery при цене 11 150 долларов. Представлен новый BYD Atto 2

Кроссовер получил новую батарею на 51,13 кВт•ч, все пять комплектаций теперь оснащаются 70-киловатным электромотором BYD представила в Китае обновлённый Yuan UP Feichi Edition 2027 модельного года, который на зарубежных рынках известен как Atto 2.
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