Каноист Алексей Коровашов из Приморья покоряет Олимпийские воды в Париже

ПАРИЖ, 8 августа, ФедералПресс. В новой победной главе карьеры известного дальневосточного каноиста Алексея Коровашкова и его напарника Захара Петрова зазвучали ноты славы в предварительном заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров.
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