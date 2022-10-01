Мамиашвили: МОК пытается найти иуд

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлением о статусе нейтральных спортсменов пытается найти предателей среди российских атлетов, принципы олимпизма построены на других вещах, заявил олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
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