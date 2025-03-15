11 вещей на весну, которые легко сочетать и удобно носить

Наконец-то весна! Хочется убрать подальше все эти теплые вещи и сменить гардероб! И очень здорово, что для этого необязательно сильно тратиться — некоторые тренды нас так и не покинули или вернулись из прошлого.
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