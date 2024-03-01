Университетский городок догазифицируют в Петрозаводске

В столице Карелии введен в эксплуатацию газопровод для догазификации микрорайона Университетский городок Сегодня в Республике Карелия введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод для догазификации микрорайона Университетский городок в г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии