Врачи дали совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта

Врач Гандельман рассказал, что вишня снижает риск инфаркта и инсульта Кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали россиянам совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта.
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