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Лайфхак для посудомоечной машины

Лайфхак для посудомоечной машины

    Посудомоечная машина уже для многих стала незаменимой помощницей. Ее использование можно сделать еще более продуктивным и приятным с помощью одного очень простого трюка — перед запуском рабочей программы просто положите внутрь кусочек лимона.

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