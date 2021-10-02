Лайфхак для посудомоечной машины

Посудомоечная машина уже для многих стала незаменимой помощницей. Ее использование можно сделать еще более продуктивным и приятным с помощью одного очень простого трюка — перед запуском рабочей программы просто положите внутрь кусочек лимона.
Посудомоечная машина уже для многих стала незаменимой помощницей. Ее использование можно сделать еще более продуктивным и приятным с помощью одного очень простого трюка — перед запуском рабочей программы просто положите внутрь кусочек лимона.
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