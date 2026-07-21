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Игра «Соты»: составьте больше 15 слов из предложенных букв и докажите, что ваш IQ выше 120

Игра «Соты»: составьте больше 15 слов из предложенных букв и докажите, что ваш IQ выше 120

Проверьте себя! фото: Parents / MidjorneyКажется, после знаменитой «Ромашки» вас уже ничем не удивить? Не спешите с выводами и попробуйте еще одну словесную головоломку, которая только выглядит простой — «Соты».

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