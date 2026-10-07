Жительница Соликамска получила срок за продажу доступа к банковскому счёту

В Соликамске суд приговорил 37-летнюю женщину к году принудительных работ за то, что она за 50 тысяч рублей передала посторонним свою банковскую карту и доступ к мобильному банку.
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