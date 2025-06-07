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Военное обозрение

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Обмундирование российской армии в битве при Аустерлице

Обмундирование российской армии в битве при Аустерлице

Непонятно с чего, но так уж повелось, что практически все русские цари, начиная с Петра I, были прямо-таки одержимы униформистикой и очень много внимания уделяли тому, во что и как будут одеты их солдаты.

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