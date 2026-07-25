Hindustan Zinc отчитывается о рекордной чистой прибыли за первый квартал

Индийская корпорация Hindustan Zinc Limited, крупнейший в мире интегрированный производитель цинка и серебра, обнародовала финансовые и операционные результаты за первый квартал 2027 финансового года (завершившийся 30 июня 2026 года).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии