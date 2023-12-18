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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахмонов мог сняться с боя с Томпсоном из-за разрыва связок

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов заявил, что мог отказаться от поединка с двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC 296: «У меня была очень серьёзная травма, я даже был близок к тому, чтобы отказаться от боя, но всем рискнул.

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