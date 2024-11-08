Во Владивостоке самолет со 164 пассажирами сел с технической неисправностью

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Екатеринбурга во Владивосток, произвел посадку в пункте назначения с технической неисправностью, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
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