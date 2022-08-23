Газета.ру

7 617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вылитый литой
    не кати бочку на Россию ,у нас это по происходит по просьбе продвинутого  населения дабы не жрали без меры и берегли ...Во Франции ожидаю...
  • Николаевна
    Идиотка какая-тоСамарская полицей...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, потому что каждый день минимум один, а то и несколько подобных случаев освещается в СМИ. А сколько на с...Пенсионер из Моск...

Замгенсека ООН ДиКарло: эскалация инцидентов на ЗАЭС может закончится катастрофой

Замгенсека ООН ДиКарло: эскалация инцидентов на ЗАЭС может закончится катастрофой

Эскалация инцидентов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может привести к катастрофе. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН, слова которой приводит РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх