Замгенсека ООН ДиКарло: эскалация инцидентов на ЗАЭС может закончится катастрофой

Эскалация инцидентов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может привести к катастрофе. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН, слова которой приводит РИА "Новости".