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В российские самолеты решили ставить отечественную микроэлектронику

В российские самолеты решили ставить отечественную микроэлектронику

Группа компаний «Элемент» договорилась с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) о поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и ряда других электронных компонентов для новых российских самолетов SJ 100 (импортозамещенная версия SSJ 100) и МС-21.

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