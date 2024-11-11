В российские самолеты решили ставить отечественную микроэлектронику

Группа компаний «Элемент» договорилась с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) о поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и ряда других электронных компонентов для новых российских самолетов SJ 100 (импортозамещенная версия SSJ 100) и МС-21.
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