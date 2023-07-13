Певица Виктория Макарская оскорбила русских мужчин

IA Iness Aartee И лучше всех певиц, поёт певица кошка! Не ей судить о других- мама Макарского

Silver Kont А кто такая макарская? Жидовка-выкрест.... И как говорится, "Не надо путать туризм с эмиграцией". Если так хочет выебнуться ( специально употребляю это выражение), то пусть выдадут свою дочку замуж за какого-нибудь черножопого из дальнего кишлака из черножопии, а потом попробуют навестить её там через годик-другой.... И что им там дочка расскажет, и как они её оттуда потом вытаскивать будут...