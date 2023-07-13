Посмотрел недавнее видео певицы и православного блогера Виктории Макарской — вместе с мужем Антоном Макарским она выступает с концертами по городам России, а также ведёт этакий женский клуб "Бабсовет" (онлайн и офлайн).
Певица Виктория Макарская оскорбила русских мужчин
Комментарии
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IA
Iness Aartee
И лучше всех певиц, поёт певица кошка! Не ей судить о других- мама Макарского
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6 час.
Silver Kont
А кто такая макарская? Жидовка-выкрест.... И как говорится, "Не надо путать туризм с эмиграцией". Если так хочет выебнуться ( специально употребляю это выражение), то пусть выдадут свою дочку замуж за какого-нибудь черножопого из дальнего кишлака из черножопии, а потом попробуют навестить её там через годик-другой.... И что им там дочка расскажет, и как они её оттуда потом вытаскивать будут...
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3 час.
Пульхерия Djem
Ни по национальнасти, ни по конфессии, ни по курит-не курит людей судить нельзя. Порядочные ,добрые, надёжные люди одной национальности. Но оскорблять НАШИХ мужчин, в то время, как многие ТАМ- мерзко ,низко. Это предательство нас всех. И да ,а почему эта еврейская жена ни слова не сказала о еврейских мужчинах???
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1 час.
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