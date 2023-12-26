Андрей Титов: При проектировании городского вокзала Крюково использованы лучшие новаторские решения

Такие современные вокзалы – это и рост комфорта, и безопасности При проектировании городского вокзала Крюково и прилегающей инфраструктуры Зеленограда использованы лучшие новаторские решения, что позволило улучшить комфорт и безопасность как перевозок на МЦД-3, так и на внутригородских маршрутах.