Торт шоколадно-кофейный без выпечки

Идея шикарного торта без шаманских танцев с выпеканием коржей вам понравится! Кофейно-шоколадный красавец мог бы возглавить рейтинг десертов разряда «шедевр из ничего»: готовится из самых простых ингредиентов, а выглядит фантастически! Если готовите торт исключительно для взрослых сладкоежек, рекомендуем добавить к кофейной пропитке ложку-другую ароматного ликера или рома.