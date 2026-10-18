В Петербурге 29-летняя местная жительница похитила выпечку из пекарни на Бухарестской улице, ударив продавца, но была задержана полицией неподалеку от места преступления.
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