Минимум двое террористов заблокированы в квартирах Махачкалы и Каспийска

В двух городах Дагестана утром ввели режим контртеррористической операции, силовики сообщают минимум о двух вооружённых людяхНочью в воскресенье сотрудники спецназа ФСБ заблокировали несколько квартир в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска (города находятся на расстоянии 18 километров друг от друга).