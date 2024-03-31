Минимум двое террористов заблокированы в квартирах Махачкалы и Каспийска

В двух городах Дагестана утром ввели режим контртеррористической операции, силовики сообщают минимум о двух вооружённых людяхНочью в воскресенье сотрудники спецназа ФСБ заблокировали несколько квартир в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска (города находятся на расстоянии 18 километров друг от друга).
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